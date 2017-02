Auf rund 1.350 m² soll der neue Intersport Flagship Store Platz finden. Nach eigenen Angaben wird der Sortimentsfokus in den Bereichen Ski, Bike, Fitness, Outdoor & Freizeit, Sun & Water liegen.

Mit dem Shop im Shopping Center Nord soll es das aber in Sachen Expansion noch nicht gewesen sein: Geplant sind ein weiterer Standort in Wien sowie weitere neue Shops in Linz, Graz und Salzburg.

Intersport hatte erst vor kurzem erfreuliche Geschäftszahlen vom österreichischen Markt gemeldet: Demnach hatte Intersport Austria die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr, absolut betrachtet, nochmals um 13% nach oben treiben können.

Von: Christiane Marie Jördens