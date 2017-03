Mehr als ein Jahrzehnt Blog-Erfahrung bringen die beiden Expertinnen von The Daily Dose gemeinsam bereits mit. Sie waren also live dabei, als sich in dieser Branche die Spreu vom Weizen trennte, sie haben die Blogger-Welle und auch das langsame Abklingen des großen Hypes miterlebt. Katharina Schmalzl und Vicky Heiler selber machten dabei den großen Schritt von zwei eher persönlichen Freizeitblogs hin zu einer hochprofessionellen 360-Grad-Social-Media-Agentur. Sie betreuen und beraten heute große Unternehmen bei ihren Auftritten in den sozialen Netzwerken. »Social Media soll ein Spiegel für all das sein, wofür ein Unternehmen steht – und zwar in der gleichen Qualität«, erklären die beiden Profis. Genau deswegen sind Handyvideos auch nicht gut genug für einen professionellen Internet-Auftritt. »Oder würden sie daraus auch einen Fernsehspot machen?«, geben die Daily Dose-Gründerinnen zu bedenken.



Fit für Instagram



Nach Facebook ist Instagram in den Augen der beiden Expertinnen die wichtigste Plattform, um als Unternehmen mit seinen Kunden in Kontakt zu treten. Wie man das erfolgreich tun kann, erklären sie am 20. April beim Seminar »Insta-Fit«, der Premierenveranstaltung der neuen Event-Reihe Fashion Inspiration Forum (FIF) der Österreichischen Textil Zeitung. Warum man die beiden darüber hinaus niemals im Pyjama sehen wird, lesen Sie in der kommenden Ausgabe der ÖTZ (ab 23.03.2017).



Veranstaltungshinweis:



Was? »Insta-Fit«



Wann? 20. April 2017, 16 Uhr bis 19 Uhr



Wo? Sneak In (Siebensterngasse 12, 1070 Wien)



Preis: 219 Euro (exkl. MWSt.)



Anmeldungen sind per Email unter dieser Adresse möglich.

Von: Birgit Nemec