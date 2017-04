Am 20. April war es endlich so weit und die erste Veranstaltung der neuen Seminarreihe Fashion Inspiration Forum (FIF) der Österreichischen Textilzeitung ging erfolgreich über die Bühne. Der Startschuss erfolgte mit dem Seminar Insta-Fit, in dem die beiden Bloggerinnen Kathi Schmalzl und Vicky Heiler von The Daily Dose ihr mehr als umfangreiches Know-how zum Thema Instagram und Social Media praxisnah mit den FIF-Teilnehmer teilten.

Vom A & O der Bildsprache

Wenn es um erfolgreiche Online-Inszenierungen geht, wissen Kathi Schmalzl und Vicky Heiler genau, wovon sie sprechen – waren die beiden doch die allerersten in Österreich, die vom Bloggen leben konnten. Im Seminar Insta-Fit, abgehalten im Wiener Sneak In, konzentrierten sie sich in erster Linie auf Tipps für einen – nomen est omen – gelungenen Auftritt bei Instagram. Die Seminar-Teilnehmer erfuhren, wie sie eine einheitliche Bildsprache entwickeln (und vor allem beibehalten können), welche Filter wie funktionieren und mit welchen Tools man seinen Feed ideal plant.

Mehr darüber lesen Sie im ausführlichen Nachbericht zum Seminar in der kommenden Print-Ausgabe der Textilzeitung (Erscheinungstermin: 12.05.2017).

Von: Birgit Nemec