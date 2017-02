Fashion Inspiration Forum (FIF) lautet der Name der neuen Seminar-Reihe der Österreichischen Textil Zeitung. In Form von Pop Up Events finden die Veranstaltungen des FIF an wechselnden Locations mit interessanten Gastrednern und spannenden Inhalten statt.

Insta-Fit

Den Auftakt der FIF Events bildet »Insta-Fit« am 20. April 2017: Im Zentrum der Veranstaltung steht der heute viel genutzte Social Media Channel Instagram: Gerade in der Modebranche eignet sich die visuelle Darstellung besonders als Marketingtool. In dem Kurz-Seminar des FIF sollen u. a. folgende Fragen behandelt werden:

Wie baue ich einen erfolgreichen Instagram Feed auf?

Wie funktioniert die Bildsprache auf Instagram?

Wie etabliere ich eine Community?

Wie kooperiere ich mit Digital Influencern?

Vortragende sind das Blogger-Duo Katharina Schmalzl und Vicky Heiler von »The Daily Dose«, die über ihren Instagram Channel täglich tausende von Followern erreichen.

Was? »Insta-Fit«

Wann? 20. April 2017, 16 Uhr bis 19 Uhr

Wo? Sneak In (Siebensterngasse 12, 1070 Wien)

Preis: 219 Euro (exkl. MWSt.)

Anmeldungen sind per Email unter dieser Adresse möglich.

Für 2017 sind bereits weitere FIF Events in Planung, u.a. zum Thema »Digitale Tools am POS«.

Von: Manuel Friedl