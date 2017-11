Bei der Zielgruppe 30 bis 49 Jahre haben immerhin noch 7 % bereits ein Produkt zuhause, das sie aufgrund von Influencer Marketing gekauft haben. Als wichtigste Kanäle für das Influencer Marketing, mit einer Produktwahrnehmung von 52 % beziehungsweise 37 %, identifizierte die Studie des BVDW e.V. und Influry Facebook und Youtube.

Bei den Online-Nutzern, die besonders Social-Media-affin sind, liegt der Anteil derer, die ein durch Influencer beworbenes Produkt erworben haben, bei bereits 22 %. Die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen stellt sich gar als besonders erfolgsversprechend für Influencer Marketig heraus: 30 % der Social-Media-affinen Online-Nutzer haben bereits von Influencern beworbene Produkte gekauft, was beinahe jedem Dritten entspricht.

Facebook & Youtube - The Place to be

Wie die Influencer Marketing-Studie weiter zeigt, sind die Channels Facebook und Youtube genau die richtigen Orte, um die junge Zielgruppe zu erreichen: 52 % der deutschen Online-Nutzer ab 14 Jahren sind auf Facebook bereits auf ein Produkt oder einen Service aufmerksam geworden. Bei Youtube sind es 37 %, gefolgt von Whatsapp (22 %), Instagram (15 %) und Google Plus (15 %).

Food-Branche auf der Erfolgswelle

Zu den Branchen, die in Sachen Influencer Marketing derzeit am erfolgreichsten sind, gehört vor allem die Food-Branche: Der Bereich zählt bei beinahe allen Zielgruppen zu den Branchen, die von Influencer-affinen Online-Nutzern am häufigsten gesucht werden. Bei den 14- bis 17-Jährigen ist lediglich die Branche Beauty beliebter. Sport steht bei den 18- bis 29-Jährigen bereits auf Platz zwei. Bei den 30- bis 49-Jährigen hingegen folgt der News-Bereich nach Food auf Platz Zwei der beliebtesten Kategorien.

Für die Influencer Marketing-Studie des BVDW und Influry, die von Goldmedia durchgeführt wurde, wurden insgesamt 1.604 Online-Nutzer befragt.

Von: Christiane Marie Jördens