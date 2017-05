Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Erlöse von Hugo Boss um 1 % auf 651 Mio. EUR, das Konzernergebnis wuchs deutlich – von 38,5 Mio. EUR auf 48 Mio. EUR. Das EBIT wuchs um 20 % auf 64,4 Mio. EUR. Um vier Prozent erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) – auf insgesamt 97,4 Mio. EUR.



»Wir sind solide in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Vor allem in Europa und Asien entwickeln wir uns positiv. Unsere strategische Neuausrichtung schreitet voran, in einigen Bereichen sehen wir bereits gute Erfolge«, so Mark Langer, Vorstandsvorsitzender der Hugo Boss AG, positiv.



Schritt nach vorne



Nach einem schwachen Geschäftsjahr 2016 ist bei Hugo Boss für 2017 damit eine erste positive Tendenz zu verzeichnen. Begründet sieht dies das Unternehmen vor allem in der positiven Entwicklung am europäischen und asiatischen Markt sowie im guten Wholesale-Geschäft in Deutschland, während man am US-Markt mit Rückgängen kämpfen musste.



Seine Jahresprognose bekräftigte die Hugo Boss AG nach dem ersten Quartal: Beim EBITDA hält CEO Langer eine Schwankungsbreite von -3 bis +3 Prozent für möglich. Der Konzerngewinn wird nach Sondereffekten voraussichtlich im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wachsen. Erst 2018 soll es allerdings wieder möglich werden, profitabel und nachhaltig zu wachsen.

Von: Christiane Marie Jördens