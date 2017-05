Ab Frühjahr 2018 wird es Boss Orange und Boss Green als eigenständige Linien nicht mehr geben. Sie werden in die Kernmarke Boss integriert, die damit nun neben Business auch die Bereiche Athleisure und Casual abdecken soll. Sichtbar werden soll die Neuausrichtung nicht nur an einer neuen, nach eigenen Angaben aufgewerteten Kollektion, sondern auch am veränderten Labeling: Künftig soll es nur noch ein schwarzes Boss-Labeling geben, das mit einem orangen Streifen für Casual und einem grünen Streifen für Athleisure lediglich die beiden Trageanlässe kennzeichnen soll. Die Boss Orange Womenswear stellt zur Kollektion F/S 2018 Kollektion im Juni auf das weiße Labeling der Boss Womenswear um, ebenfalls um die farbliche Kodierung ergänzt.

Durch die Integration der Linien Orange und Green in die Kernmarke erhofft sich Hugo Boss eine klarere Markenbotschaft und eine Stärkung der eigenen Marktstellung im Casualwear-Segment.

Von: Christiane Marie Jördens