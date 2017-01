Das deutsche Modeunternehmen Hugo Boss zeigt sich angesichts der aktuellen Geschäftszahlen erleichtert: Dank eines guten letzten Quartals konnte man deutlich besser abschneiden als befürchtet und damit auch gleich die Börsianer überzeugen: Nach vorläufigen Zahlen wird das operative Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr am oberen Ende der Prognosespanne liegen. Der Konzernumsatz wird sich nur um 4 % auf 2,69 Mrd. EUR reduzieren.



»Die Ergebnisse des vierten Quartals zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In China haben wir im zweiten Quartal den Turnaround geschafft. Auch in Europa haben wir uns in einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet«, so der Vorstandsvorsitzende von Hugo Boss, Mark Langer.



Das vierte Quartal



Im Schlussquartal gingen die Erlöse um 3 % auf 725 Mio. EUR zurück, währungsbereinigt um 1 %. In Europa kletterte der Umsatz dank eines stabilen Wachstums in Großbritannien um zwei Prozent nach oben, in der Region Amerika sanken die Erlöse in lokalen Währungen allerdings um 14 %. Asien schaffte gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 5 %. Auf dem chinesischen Festland erreichte Hugo Boss auf vergleichbarer Fläche und ohne Währungseffekte sogar ein Umsatzplus in Höhe von beinahe 20 %.



Anleger zeigten sich erleichtert und schlugen zu: Die Aktien von Hugo Boss stiegen daher um rund 10 % auf 58,92 Euro. Man war von wesentlich schlechteren Zahlen ausgegangen und hatte auf Kursverluste gewettet, weshalb sich die Börsianer nun doch wieder um das eine oder andere Papier bemühen wollten.

Mark Langer auf Mission

Konzernchef Mark Langer war im vergangenen November noch von einem Ergebnisrückgang zwischen 17 und 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr (594 Mio. EUR) ausgegangen. 2015 hatte Hugo Boss ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 594 Millionen EUR gemeldet. Damals rutschte das Metzinger Unternehmen nach jahrelangen Erfolgen in die Krise: Vor allem das Asien- und China-Business verlief schlechter als erwartet. Nach dem überraschenden Abgang von Firmenchef Klaus-Dietrich Lahrs im Februar 2016 übernahm Langer die Verantwortung über das Unternehmen und ordnete rasch ein Restrukturierungsprogramm an: Ladenschließungen, Rückzug aus dem Großhandels-Business und eine langsamere Expansion in den USA. Am 9. März 2017 will Mark Langer die vollständige Jahresbilanz von Hugo Boss präsentieren.

Von: Christiane Marie Jördens

