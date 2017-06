Das Parndorf Fashion Outlet fungiert für H&M als Premierenstandort des Outlet Pop-Ups. H&M-Kunden können hier ab Mitte Juli Mode für Damen, Herren und Kinder zu stark reduzierten Preisen kaufen.

»Der H&M Pop-Up Store in Parndorf ist einzigartig. Es ist der erste H&M Store in einem Fashion Outlet österreichweit. Die neuesten Trends und angesagtesten Looks können zu Preisen von bis zu –70 % auf den regulären Verkaufspreis geshoppt werden«, so Claudia Oszwald, Country Managerin H&M Österreich, Slowenien, Serbien, Kroatien und Georgien.

Die Eröffnung des H&M Pop-Up Shops im Parndorf Fashion Outlet soll am 14. Juli 2017 um 11:00 Uhr stattfinden.

Von: Christiane Marie Jördens