Noch in diesem Jahr soll das H&M-Konzept Afound online gehen bzw. sollen Stores eröffnet werden. Sowohl für Männer als auch Frauen werden bei Afound angesagte Eigen- und Fremdmarken (schwedisch und international) angeboten. Außerdem sollen exklusive Produkte erhältlich sein, wie das Unternehmen in einer aktuellen Mitteilung angibt. Afound soll zunächst in Schweden lanciert werden. Der erste Store wird in Stockholm in der Drottninggatan eröffnen, parallel zum Launch des Onlineshops. Den genauen Zeitpunkt verrät H&M aber nicht.

»Afound legt vor allem Wert auf die Produkte und den Produktmix. Und dadurch, dass wir Modeinspiration, Qualitätsmarken und den Eindruck vermitteln, dass man bei uns einen wirklich guten Deal eingeht, bietet Afound eine völlig neue Art des Off-Price-Erlebnisses«, so Frederik Svartling, Managing Director bei Afound.

Von: Christiane Marie Jördens