Rund 5,3 Milliarden Euro erwirtschaftete H&M demnach von Anfang März bis Ende Mai 2017. Dies war mehr, als die Analysten erwartet hatten. Im ersten Quartal hatte der Umsatz um lediglich 7 % zugelegt. Der Gewinn wuchs im zweiten Quartal um 10 % auf 7,7 Milliarden SEK (etwa 790 Mio. EUR). Damit schnitt die schwedische Modekette in Sachen Gewinn im Vergleich zum großen Konkurrenten Inditex schlechter ab: Dieser durfte sich zuletzt über ein Plus von 18 % freuen, unter anderem bedingt durch den Ausbau des Online-Geschäftes.



Im ersten Halbjahr 2016/17 stiegen die Umsätze von H&M um 9 % auf rund 113 Milliarden SEK (VJ: ca. 104 Milliarden SEK). In Österreich blieben die Umsätze bei unveränderter Store-Anzahl mit rund 280 Mio. EUR stabil.



Überflieger Cos



Zehn Jahre nach dem Start des Filialisten Cos wird die H&M-Tochter in diesem Jahr mehr als 10 Milliarden SEK umsetzen (rund 1,02 Mrd. EUR), wie H&M nun mitteilen ließ. Damit seit Cos genauso profitabel wie der Gesamtkonzern. »Der Wert von Cos hat bereits heute unsere Investitionen in die Marke weit übertroffen. Und das ist erst der Anfang«, so CEO Karl-Johan Persson.



Online-Geschäft



Erstmals äußerte sich H&M nun auch zum Online-Geschäft: Die E-Commerce-Umsätze würden »schnell und profitabel« wachsen, wie es heißt. In einigen Märkten mache der Umsatz des E-Commerce bereits 30 % des Businesses aus. In den kommenden Jahren will man hier um 25 % zulegen. Bis dato betreibt H&M Onlineshops in 41 Märkten.

Von: Christiane Marie Jördens