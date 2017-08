Mit rotem Teppich, DJs und jeder Menge Luftballons wurde das Re-Opening des H&M Flagship Stores in der Wiener Innenstadt groß gefeiert. Um die Spannung zu erhöhen, zählte der am Eingang angebrachte Flachbildschirm den Countdown bis zur Wiedereröffnung.

Das interne Design-Team in Schweden konzipierte den »neuen« H&M Flagship Store, der sich über vier Stockwerke auf rund 2.700 Quadratmeter erstreckt. Der Store wirkt nun hell, strukturiert und bietet jede Menge Platz zum Schmökern und Shoppen. Die Umkleidekabinen sind zudem nun größer gestaltet. Die H&M-Filiale auf der Kärntner Straße ist denkmalgeschützt und so gab es beim Umbau einiges zu berücksichtigen, worum sich das Rebuilding-Team in Wien kümmerte. Insgesamt 21 Wochen dauerte der aufwendige Umbau, der Geschäftsbetrieb lief währenddessen weiter.

Neben Party-Musik und VIP-Feeling erwarteten die Kunden beim Wiedereröffnungs-Event eine Fotobooth-Aktion sowie die neue H&M-Kollektion.

Von: Melanie Trautsch

