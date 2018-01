16,2 Milliarden schwedische Kronen (rund 1,7 Mrd. Euro) betrug der Gewinn der H&M-Gruppe im letzten Jahr. In den drei Monaten bis Ende November ging der Vorsteuergewinn um ein Drittel auf umgerechnet 500 Millionen Euro zurück. Da die Geschäfte in den H&M-Läden immer schlechter laufen, will der Moderiese deshalb nun 170 Filialen schließen. Außerdem will man an der Produktpalette feilen. Wie andere Modehändler mit einem großen Filialnetz, kämpft auch H&M mit einem veränderten Kundenverhalten, das sich nun vor allem in Begünstigung des E-Commerce gewandelt hat.

H&M-CEO Karl-Johan Persson: »Die Modeindustrie verändert sich in einem rasanten Tempo. Das Herz der Transformation bildet die Digitalisierung und diese wiederum macht es notwendig, sich rascher zu verändern und immer schneller Dinge neu durch zu denken. Das bringt viele Herausforderungen mit sich. Aber wir glauben, dass wir in einer guten Position sind, uns diesen neuen Dynamiken anzupassen und Möglichkeiten, die vor uns liegen, gut zu nutzen.«

Neues Konzept Afound

H&M ist hinter der spanischen Zara-Mutter Inditex weltweit die Nummer Zwei in der Branche. In den letzten Jahren lancierte man zahlreiche Marken, um den Kunden in die Geschäfte zu locken. 2ß18 will man es mit dem nächsten Konzept versuchen: Afound. Ähnlich einem Outlet, werden hier reduzierte Kleidung von H&M-Labels und anderen Marken angeboten. Zunächst will man in Schweden starten. (Lesen Sie hier mehr!)

Imageprobleme

Derzeit kämpft H&M mit einem Image-Problem: Nicht zum ersten Mal stehen die Schweden wegen Sweatshirt-Prints im Kreuzfeuer der Kritik. Diesmal handelte es sich um ein Kampagnensujet eines kleinen dunkelhäutigen Jungen, auf dessen Sweatshirt die Aufschrift Coolster Affe im Dschungel geschrieben stand. Mittlerweile hat H&M das Produkt aus seinem Angebot gestrichen und sich entschuldigt. Doch die Aktion blieb nicht ohne Folgen: Der kanadische Sänger The Weeknd kündigte deswegen seine Zusammenarbeit mit dem Handelsriesen auf.

Von: Christiane Marie Jördens