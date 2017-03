Trotz aller Komplexität und teilweiser Unruhe am österreichischen Sportmarkt, der heimische Händler Hervis macht offenbar alles richtig. Denn auch im Jahr 2016 durfte sich das zur Spar-Gruppe gehörende Unternehmen erneut über ein Umsatzwachstum freuen. Mit einem Plus von 5,2 % gegenüber dem Vorjahr erzielte man insgesamt einen Umsatz von 493 Mio. € in den sieben Ländern, in denen Hervis vertreten ist. Neben Österreich, wo das Wachstum sogar bei 6,2 % lag, sind das noch Deutschland, Slowenien, Kroatien, Ungarn, die Tschechische Republik und Rumänien, wobei letztgenannter Markt am stärksten wuchs. Das Ergebnis ist vor allem auch aufgrund der guten Vorlage erfreulich, erzielte man doch bereits im Jahr 2015 ein Umsatzwachstum von 10,3 % (469 Mio. €). Das Umsatz-Verhältnis zwischen In- und Ausland liegt dabei laut Geschäftsführer Alfred Eichblatt (Bild) bei 3:2 – also wird mit knapp 300 Mio. € der weitaus größere Teil in Österreich erwirtschaftet. Die Filialzahl stieg im vergangen Jahr auf insgesamt 200 (90 davon hierzulande). Für 2017 plant man weitere 15 Läden, fünf davon in Österreich, zwei in Deutschland. Die nächste Eröffnung steht am 4. April in Baden bei Wien an.



Erneute Auszeichnung



Gerade eben wurden die Filialen von Hervis bzw. der innovative Omnichannel-Ansatz, der darin umgesetzt wird, erneut ausgezeichnet. Nach dem »Austrian Retail Innovation Award« des Handelsverbands durfte sich der Sport-Spezialist soeben auch über den renommierten Retail Technology Award des deutschen EHI Retail Institutes in der Kategorie »Best Omnichannel Solution« freuen.



Ausbildungsmillion



Um auch in Zukunft gut gerüstet zu sein, setzt man bei Hervis auf die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. So gibt es etwa in der Lehrlingsausbildung schon länger den Schwerpunkt »Digitaler Verkäufer«. Im Jahr 2017 legt der Sporthändler sein Augenmerk nun verstärkt auf die eigenen Mitarbeiter und investiert eine zusätzlich Million Euro in deren Schulung. »Die heimische Kundschaft ist Beratung und Know-how im Sporthandel gewöhnt. Diesem Anspruch werden wir unter anderem mit der ›Hervis Academy‹ gerecht und schulen Mitarbeiter laufend«, erzählt Eichblatt: »Rund jede zweite Woche startet eine neue Maßnahme, zudem haben wir derzeit einen Ausbildungsschwerpunkt in Richtung Omnichannel.«



3.000 Mitarbeiter beschäftigt Hervis zurzeit, in Österreich ist man nach eigenen Angaben größter Arbeitgeber im Sporthandel – und bildet auch die meisten Lehrlinge aus. Den rund 100 neuen Auszubildenden, die man 2017 aufnehmen möchte, bieten sich gute Chancen. Denn drei Viertel aller Marktleiter bei Hervis haben einmal als Lehrling angefangen.

Von: Birgit Nemec