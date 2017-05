Multichannel-Konzept, modernes Shopdesign und kompetente Beratung – so kündigte Sportartikler Hervis nun seine neue Filiale im niederösterreichischen Wiener Neustadt an.



»Zusammen mit den großen Erlebniswelten, unserem ambitionierten Team und der außergewöhnlichen Produktpräsentation werden wir die Kunden im neuen Hervis Store begeistern«, gibt sich Hervis-Marktleiter Bernhard Szakolczei überzeugt.



Nachhaltigkeit & Multichanneling



Auch im neuen Store von Hervis setzt man in Sachen Multichannel auf die bewehrten Angebote »Click & Collect« sowie »Click & Reserve«. Sind gewünschte Farben oder Größen in der Filiale nicht lagernd, kann man mittels Tablet in der Filiale online bestellen, auf Wunsch mit Unterstützung eines Hervis-Mitarbeiters.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit will Hervis in Wiener Neustadt vorne dabei sein: Die Beleuchtung des Shops läuft zu 100 % über LED, Energieverbrauch und Anlagenteile werden mittels Aski Smart Metering System gesteuert und überwacht. Das Interieur stammt zum Teil aus recycelten Elementen.

Von: Christiane Marie Jördens