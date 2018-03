In der Anbauerstraße in Gmunden hat die Sporthandelskette Hervis Anfang März einen neuen Standort eröffnet. Besonderes Highlight des Shops: das Body Lab, wo jeder Kunde durch verschiedene Tests und Messungen das für ihn oder sie passende Produkt finden kann. Indoor- wie Outdoor-SportlerInnen haben hier die Möglichkeit, Produkte vor dem Kauf kennenzulernen, zu probieren und persönlich anzupassen. So kann man etwa mittels 3D-Fußanalyse beide Füße vermessen und analysieren lassen, um das perfekte Schuhmodell zu finden. Ebenfalls zum Service am neuen Standort in Gmunden gehören Click & Collect sowie Click & Reserve.

Von: Christiane Marie Jördens