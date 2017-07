Vor allem in China erfreut sich die französische Edelmarke wachsender Beliebtheit. Hier seien die Erlöse im zweiten Quartal im zweistelligen Bereich angestiegen, wie es heißt. In Europa konnte man vom wieder wachsenden Tourismus profitieren: In Italien und vor allem in London stiegen die Verkaufszahlen. In Asien (ohne Japan) erlöste Hermès im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 14 % mehr Umsatz als im Vorjahreszeitraum, in Amerika gab es ein Plus von 9 % und in Europa verzeichnete man +7 %. Bei der operativen Umsatzrendite rechnet Firmenchef Axel Dumas mit einem ähnlichen Wert wie im Vorjahr (33,9 %). Die endgültigen Zahlen sollen Mitte September veröffentlicht werden.



Hintergrund



Im vergangenen Jahr hatte Hermès einen Rekordgewinn von 1,1 Mrd. EUR generieren können, was vor allem an Kultartikeln wie der Birkin Bag liegt. Die von Hermès in den 70er-Jahren kreierte Birkin Bag wird heute sehr erfolgreich in niedrigen Stückzahlen verkauft, für mehr als 20.000 Euro – je nach Ausführung. Bei Christie's wurde kürzlich eine Birkin Bag für mehr als 300.000 Euro versteigert.

Die Branche für Luxusgüter, zu der neben Hermès auch LVMH und Kering zählen, erholt sich derzeit wieder. Bis vor kurzem hatte der Kampf gegen Korruption in China für schlechte Verkaufszahlen gesorgt. Auch die Angst vor möglichen Terroranschlägen trübte die Kauflust der Menschen zuletzt.

Von: Christiane Marie Jördens