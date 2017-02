Währungsbereinigt erzielte Hermès ein Umsatzplus von 7,4 %. Im vierten Quartal konnte das Luxushaus seine Erlöse um 7,6 % (währungsbereinigt 6,6 %) auf 1,3 Milliarden Euro erhöhen. Das solide Wachstum der Stores von 8 % in den eigenen Shops wurde von allen Regionen getragen, wie es seitens Hermès heißt: Dies sei vor allem auf Investitionen in das Vertriebsnetz, mit vier Shop-Eröffnungen (Macao, Hong Kong, Chongqing/China) sowie auf zahlreiche Renovierungsmaßnahmen zurückzuführen.

Die Länder

Besonders gute Umsätze verzeichnete Hermès in Japan (+8,6 % währungsbereinigt), die restlichen asiatischen Länder konnten ihre Erlöse um währungsbereinigt 7,1 % steigern, ebenso wie in Amerika. In Europa betrug die Wachstumsrate 7,5 %.

Produktgruppen

Am meisten werden bei Hermès immer noch Lederwaren gekauft: Hier verzeichnete die Luxusmarke 2016 ein Plus von währungsbereinigt 14 % auf 2,6 Milliarden Euro. An zweiter Stelle rangieren Parfums mit 8,5 % Wachstum auf 261,9 Millionen Euro. Die Hermès-Produktgruppen Ready-to-wear und Modeaccessoires verzeichneten 2016 hingegen ein Minus von 0,1 % auf etwa 1 Milliarde Euro und bleiben damit nahezu konstant.

Die endgültigen Geschäftszahlen aus 2016 will Hermès am 22. März 2017 veröffentlichen.

Von: Christiane Marie Jördens