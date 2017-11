Seit 2015 ist das oberösterreichische Start-up Styleshop24.com auf dem Markt. Seither reißt der Erfolg nicht ab: 2016 konnte man rund 1 Million Euro Umsatz einnehmen, pro Monat verzeichnet StyleShop24 derzeit etwa 35.000 Online-Sitzungen und 15.000 neue Nutzer surfen monatlich auf dem Portal. Styleshop24.com verschickt seine qualitativ hochwertigen Taschen, Rucksäcke, Trolleys, Accessoires direkt aus seinen Lagern in Österreich und Deutschland in sämtliche europäischen Länder. Außerdem, zusätzlich zum Onlineshop, bietet das Start-up in seinem Flagshipstore in St. Georgen im Attergau rund 1.000 Artikel auf mehr als 250 Quadratmetern Verkaufsfläche stationär an.

Online Award 2017

Von der Wirtschaftskammer Oberösterreich wurde Styleshop24.com nun mit dem Online Award 2017 in der Kategorie Start-ups ausgezeichnet, was vor allem den Gründer und Geschäftsführer Heinz Rottner freut:

»Aus einer spontanen Idee beim Golfen ist ein sehr erfolgreicher Online-Shop geworden. Über die Auszeichnung der Wirtschaftskammer freue ich mich, gemeinsam mit meinem kleinen Team, sehr. Sie bestätigt uns in unserer Strategie und ist ein Ansporn für unsere weitere Arbeit. Denn wir haben definitiv noch viel vor.«

Styleshop24.com - Qualität und Kundenorientierung

Styleshop24.com hat sich dem Premium- und Luxusbereich verschrieben: Der Onlineshop hat Artikel von mehr als 50 internationalen Brands im Sortiment, u.a. Aigner, Campomaggi, Liebeskind, Furla und Coccinelle. Bei der Präsentation der Taschen, Koffer, Trolleys und Accessoires online setzt man auf eine hochwertige und ansprechende Aufbereitung: Jedes Produkt wird mit 360-Grad-Bildern präsentiert. Der Bestellvorgang ist benutzerfreundlich gestaltet, die schnelle, kostenlose Auslieferung erfolgt innerhalb von 24 Stunden. Zudem gibt es eine Absicherung durch Trusted Shops und einen Kundenservice in Landessprache für alle europäischen Länder via Telefon, Live-Chat, E-Mail und Kontaktformular. Modernste Logistiksysteme wie elektronische Warenübernahme und automatische Lagerbestückung tun dabei ihr übriges, um den StyleShop24-Kundenansprüchen gerecht zu werden.

Von: Christiane Marie Jördens