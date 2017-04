Während der traditionelle E-Commerce Day (ehem. Versandhandelstag) des Handelsverbandes am 21.06. stattfindet, wird der Google Shopping Day am 22.06. über die Bühne gehen. Erstmals finden beide Event-Tage unter einem Dach statt. Geboten werden brandaktuelle Studien aus der Branche, Best Cases und E-Commerce-Innovationen sowie Know-how zu SEM, Query Level Bidding, KPIs des Online-Handels und Networking-Möglichkeiten.



Tag 1: E-Commerce Day (21. Juni 2017; 9.30 bis 17 Uhr)



Der E-Commerce Day findet 2017 unter dem Titel »The Gamechanger« statt und hat zu diesem Thema einige Top-Speaker in petto: u.a. Bundeskanzler Christian Kern, Billa, Facebook, Google, Unito, Zalando und Hartlauer sowie heimische Händler. Moderiert wird der E-Commerce Day von Corinna Milborn.



2: Google Shopping Day (22. Juni 2017; 9 bis 17 Uhr)



Beim Google Shopping Day dreht sich einmal im Jahr alles um Google Shopping, 2017 erstmals auch in Österreich. Das Event richtet sich vor allem an all jene, die mit Google Shopping arbeiten und an Entscheider, die mehr über den Vertriebskanal lernen möchten. Anhand von Best Cases und Kundenbeispielen, gemeinsam mit Google-Spezialisten aus Österreich und Europa, soll das Fokusthema genau unter die Lupe genommen werden.



Was? E-Commerce Day & Google Shopping Day



Wann? 21. bis 22. Juni 2017



Wo? Studio 44, Rennweg 44, 1030 Wien



Tickets können online bestellt werden. Bis 15. Mai 2017 erhalten Sie diese zum Early Bird-Tarif.

Von: Christiane Marie Jördens