Gerade in Zeiten von Fast-Fashion-Anbietern und der steigenden Expansion großer Handelsketten sind KMU in Österreich auf branchen- und geschäftsrelevante Informationen angewiesen, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Diesen Gedanken hat auch der Handelsverband aufgegriffen und bietet ab sofort ein spezielles Online-Angebot an, genannt »Retail 24/7«.



Retail 24/7



Eine Mitgliedschaft für »Retail 24/7« ermöglicht den Zugang zur gleichnamigen Online-Plattform und bietet damit den kleinen und kleinsten stationären wie Online-Händlern diverse Vorteile im Handelsalltag, u.a. den Zugriff zu EHI-Handelsdaten (150.000 Handelsdaten, 10.000 Statistiken etc.), Trusted Shops Generator inklusive Abmahnschutz (u.a. rechtssichere AGB und Texte), Email Support, handelsrelevante Studien sowie Einladungen und Rabatte zu unterschiedlichen Handels-Events.



»Mit der Onlineplattform RETAIL 24/7 unterstützen wir erstmals gezielt Kleinst- und Kleinunternehmen im Handel, indem wir die Arbeit des Handelsverbandes, der als Informations- und Innovationsplattform aktiv ist, digitalisiert anbieten«, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.



Eine Anmeldung zur »Retail 24/7«-Mitgliedschaft ist jederzeit über die Website des Handelsverbandes möglich.

Von: Christiane Marie Jördens

