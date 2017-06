Auf 40 % beläuft sich die Retourenqoten für den gesamten Handel, wie nun eine aktuelle Befragung der KMU-Forschung Austria unter 2.000 Personen im Auftrag des Handelsverbandes ergab. »Die Retouren nehmen nicht ab, trotz aller Bemühungen des Handels«, so der Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einem Pressegespräch diese Woche.



Häufig kommen die Retouren auch im Segment Schuhe vor: 27 % der Käufer, die Schuhe bestellen, schicken diese wieder zurück. Um einiges besser schaut da die Bilanz im Elektronikbereich aus: Hier beträgt die Quote an Retouren nur 11 %. Bei Sportartikeln, Möbeln, Spielwaren und Büchern liegt die Quote im einstelligen Prozentbereich, kaum zurück gesendet wird Kosmetik.



Herausforderung für Logistik



Durch die vielen Retouren steigt auch das Paketvolumen in Österreich enorm: 2016 explodierte dieses förmlich. Um 35 % mehr Pakete als noch 2015 – in Zahlen 93 Mio. Pakete – wurden im vergangenen Jahr an private Kunden verschickt. Wie Rainer Will sagt, könnte dies im diesjährigen Weihnachtsgeschäft zu einem Problem werden. Bereits im Vorjahr sei es hier zu Engpässen gekommen.



Distanzhandel in Österreich



Die Österreicher haben zwischen Mai 2016 bis April 2017 Waren im Wert von 7,6 Mrd. EUR auf Distanz bestellt – sprich via Telefon, Fax, postalisch oder in Onlineshops, was einem Plus von 4 % entspricht. Dabei gehen die Bestellzahlen via Telefon und Post zurück (-11 %), während Online-Shopping (+6 %) zunimmt. Auch die Smartphone-Bestellungen nehmen weiter zu. 7 % der Distanzhandelsausgaben sind mittlerweile auf das Smartphone zurückzuführen, was einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 25 % entspricht. Je jünger die Befragten, desto mehr outen sich als Mobile Shopper.



Durchschnittlich geben die Österreicher im Distanzhandel 1.550 Euro pro Person aus, wobei Männer mit 1.730 Euro im Jahr etwas mehr ausgeben als Frauen (1.370 Euro). Der Anteil des Distanzhandels am gesamten Einzelhandel beträgt – wie im Vorjahr - etwa 11 Prozent. Auch dass die Hälfte des Geldes ins Ausland wandert, hat sich nicht verändert. Die Österreicher shoppen online am liebsten bei Amazon und Zalando. Am meisten Geld geben die Österreicher für Bekleidung (1,7 Mrd. Euro) aus. Auf den Folgeplätzen landen Elektro- und Elektronikgeräte (1,07 Mrd. Euro) sowie Bücher (720 Mio. Euro). Die größten Zuwächse gab es im Distanzhandel allerdings bei Schuhen (+11 %), Kosmetik (+10 %) sowie bei Sportartikeln (+8 %).

Von: Christiane Marie Jördens