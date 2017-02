Währungsbereinigt schaffte Puma laut eigenen Angaben sogar ein Umsatzplus von 10 %. Der Konzerngewinn verbesserte sich um 68 Prozent auf 62,4 Millionen Euro.

Schuhsegment als Umsatzbringer

Wie Konzernchef von Puma, Björn Gulden, kürzlich betonte, habe vor allem das Schuhsegment zu den positiven Zahlen beigetragen: Die Umsätze kletterten hier währungsbereinigt um 12,6 % nach oben. Nachgefragt wurden vor allem Running- und Sportstyle-Artikel. Im Segment Sportbekleidung stiegen die Umsätze währungsbereinigt um 9,6 %, bei Accessoires verzeichnete man ein Plus von 6 %.

Als stärksten Markt meldet Puma Europa, mit einem Plus von 13,2 %. Asien und Amerika folgen in der Rangliste mit einem Plus von jeweils circa 8 % gut mithalten.

Laut eigenen Angaben profitierte Puma 2016 von sportlichen Highlights wie der Fußball-EM, den Olympischen Spielen sowie von berühmten Werbegesichtern wie der Sängerin Rihanna oder dem Model Kylie Jenner. Das vierte Quartal schloss man mit einem währungsbereinigten Umsatz von 958 Millionen Euro ab, was einem Plus von 9 % entspricht.

Prognose für 2017

Das Konzernmanagement erwartet sich für das Geschäftsjahr 2017 eine deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT) gegenüber dem Vorjahr, wie es heißt. Die Prognose für das operative Ergebnis des Gesamtjahres 2017 liegt in einer Bandbreite zwischen 170 Millionen Euro und 190 Millionen Euro. Auch beim Konzerngewinn geht man von einer erheblichen Besserung aus:

»Wir werden auch weiterhin in unsere Mission, die schnellste Sportmarke der Welt zu werden, investieren. Für das Jahr 2017 sind wir zuversichtlich, dass wir erneut ein Umsatzwachstum und eine deutliche Ergebnissteigerung erzielen werden«, so der Puma-CEO.

Von: Christiane Marie Jördens