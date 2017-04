Nach einer mehrstündigen Sitzung der Gläubigerversammlungen der Wöhrl AG hat man sich am 26.04.2017 schlussendlich einstimmig für die Insolvenzpläne des Vorstandsmitglieds der Münchner Ludwig Beck AG, Christian Greiner, entschieden – zunächst nur für die Muttergesellschaft Wöhrl AG, später auch für die 100 prozentige Tochterfirma Rudolf Wöhrl & Co. KG. Die Pläne sehen vor, dass das operative Geschäft des Modehauses an eine Gesellschaft von Greiner verkauft wird. Rückwirkend zum 1. März 2017 erfolgt der wirtschaftliche Übergang der Geschäftsaktivitäten auf ihn. Die Gläubiger müssen mit einer angepassten Insolvenzquote von 16 bis 21 % rechnen, so heißt es in einer aktuellen Mitteilung.



Kleider Bauer sorgt für Verwunderung



Kurz vor der Abstimmung hatte noch ein überraschendes Angebot des österreichischen Modeunternehmens Kleider Bauer für Aufsehen gesorgt: Peter Graf, Eigentümer von Kleider Bauer, hatte ein überarbeitetes Angebot für das Nürnberger Unternehmen abgegeben, obwohl die Investorensuche bereits vor drei Monaten beendet worden war. Damals sei das Angebot »wirtschaftlich schlechter« gewesen als jenes von Christian Greiner, der nun den Zuschlag bekam. Eine Frist zur Nachbesserung der Kaufofferte hatte Kleider Bauer dann allerdings verstreichen lassen. Das nunmehr abgegebene Angebot »kurz vor Schluss« konnte die Gläubiger schließlich nicht überzeugen.



Hintergrund



Das Nürnberger Modehaus Wöhrl musste im Herbst 2016 Insolvenz beantragen. Anfang des Jahres rückte Christian Greiner, Enkel von Gründer Rudolf Wöhrl, an die Spitze des Unternehmens. Er stammt aus der zweiten Familienlinie um Hans Rudolf Wöhrl, trägt als uneheliches Kind allerdings den Familiennamen seiner Mutter. Der Vorstand von Ludwig Beck und Wormland und seine Familie zählen zu den neuen Investoren der Wöhrl AG. Das deutsche Unternehmen zählt derzeit etwa 2.000 Mitarbeiter. Drei Häuser von vormals 34 wurden bisher geschlossen (Nürnberg-Langwasser, Roth, PEP in München), im Juli wird auch der Berliner Standort am Potsdamer Platz seine Türen schließen. Laut Angaben des Unternehmens sollen aber 95 % der Stellen, die es vor der Insolvenz von Wöhrl gab, trotz der Neuübernahme erhalten bleiben.

Von: Christiane Marie Jördens