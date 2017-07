Ehrlich, zeitlos und kühn: So lauten die Markenwerte des grünen Labels Greentee von Darinka Radenkovic, das 2015 gegründet wurde, um das perfekte »Tee« zu kreieren, das auch noch nachhaltig ist. Sämtliche Kollektionsteile bestehen zur Gänze aus GOTS zertifizierter Biobaumwolle, die fair und sozial in einer polnischen Näherei verarbeitet wird. Die Greentee-Teile sind in den Größen XS bis XL erhältlich und starten bei einem VK ab 39,00 Euro. In Österreich wird Greentee ab sofort über die Agentur Ludwig Josef Wall vertrieben (Showroom: Fashion Mall Salzburg).

Von: Melanie Trautsch