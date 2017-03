Am 3. März 2017 feierte Gössl offiziell die Eröffnung des neuen Shops in der Bismarckstraße in Fürstenfeld. Geschäftsinhaberin Yvonne Rottenmanner glaubt an Fürstenfeld als neuen Standort: »Unsere kulturelle Identität ist zukunftsfähig und mein Gössl Geschäft wird ein Fixpunkt für alle sein, die ein besonderes Einkaufserlebnis und hochwertige Tracht wünschen.«



Eröffnungsabend



Durch den feierlichen Gössl-Opening-Abend führte Moderatorin Yvonne Sammer. Neben Gössl-Geschäftsführer Maximilian Gössl und Inhaberin des neuen Stores, Yvonne Rottenmanner, kamen auch zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister von Fürstenfeld, Werner Gutzwar, Stadtpfarrer Alois Schlemmer, Gemeinderat Christian Schandor mit Gattin und Geschäftsführer der Stadtwerke Fürstenfeld, Bernhard Edelsbrunner. Die passende musikalische Untermalung bot das Harmonika-Duo »Die Übersbacher«.

Von: Christiane Marie Jördens