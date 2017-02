Kürzlich feierte man bei Gössl in Linz deshalb die Übergabe mit zahlreichen geladenen Gästen im neuen Store: Pünktlich zur Staffelübergabe wurde der Store in der oberösterreichischen Landeshauptstadt umgebaut.



»Das Geschäft wurde rundum erneuert und renoviert, mit einer eigenen Schneiderei und einem Büro versehen. Das Sortiment bleibt freilich gewohnt erlesen – Gössl Gwand, von Lederhose bis Dirndl, immer monatlich mit neuen Kostbarkeiten«, so Anita Rosner.

Anita Rosner

Die gebürtige Hausruckviertlerin empfindet seit ihrer Kindheit eine enge Verbundenheit zur Tracht: Als Kind suchte sie am elterlichen Bauernhof nach so manchem textilen Schatz: Decken mit Stickereien, Samtkleider oder altes Bauernleinen entdeckte sie bei ihren Abenteuern. Mit der Übernahme der Gössl-Filiale in Linz macht Rosner ihren Kindheitstraum nun zum Beruf.

Einweihungsfeier mit prominenten Gästen

Am 2. Februar 2017 wurde das frisch renovierte Geschäft nun mit zahlreichen Gästen eingeweiht, darunter Gössl-Geschäftsführer Gerhard Gössl und Sohn Maximilian, Margit Angerlehner, Vorsitzende FIDW OÖ, Christa Pühringer, Prälat Maximilian Mittendorfer, Franz Josef Eder, Geschäftsführer Eder Ziegelwerk, mit Olga Eder und einige mehr. Für die musische Untermalung des Abends sorgten Toni Pichler am Akkordeon und Gotthard Wagner mit seiner Geige.

Von: Christiane Marie Jördens