Somit hat sich das Konzernergebnis von Puma im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt. Auch der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht werden - währungsbereinigt um 15,4 % auf rund 1 Milliarde EUR. Laut Puma haben im ersten Quartal alle Regionen mit zweistelligen Wachstumsraten zum Wachstum beigetragen. Das Segment Schuhe war erneut Haupttreiber. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 70,1 % auf 70,2 Mio. EUR. Wie das Unternehmen selbst angibt, sei dies vor allem auf dem Umsatz geschuldet, der stärker anstieg als die operativen Aufwendungen (+12,5% auf 406,8 Mio. EUR), während sich gleichzeitig die Rohertragsmarge leicht verbesserte (um 30 Basispunkte auf 47,1 %).

»Dank eines guten Durchverkaufs an Endverbraucher, sowohl in unseren eigenen Geschäften als auch mit unseren Handelspartnern, hat der im ersten Quartal erzielte Umsatz unsere Erwartungen übertroffen. Zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte haben wir einen Quartalsumsatz von über 1 Milliarde Euro erzielt«, so CEO von Puma SE, Bjørn Gulden, stolz.

Ausblick auf das Gesamtjahr 2017



Auf Basis der erfreulichen Umsatz- und Ergebniszahlen aus dem ersten Quartal 2017 hat Puma nun die Jahresprognose 2017 für den Konzernumsatz und das operative Ergebnis (EBIT) nach oben korrigiert: Das Management erwartet nun einen währungsbereinigten Umsatzanstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich anstatt im hohen einstelligen Prozentbereich. Für das operative Ergebnis (EBIT) erwartet man sich einen Wert zwischen 185 Mio. EUR und 200 Mio. EUR, bisher war man von 170 Mio. EUR bis 190 Mio. EUR ausgegangen.

Wie Puma außerdem verlautbaren ließ, habe man kürzlich Ausrüsterverträge mit zwei weiteren bekannten Fußballclubs abschließen können: Ab der Fußballsaison 2018/19 darf sich Puma offiziell Ausstatter des deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nennen sowie des französischen Clubs Olympique Marseille. Bisher hatte Puma u.a. den Verein Borussia Dortmund ausgestattet.

Von: Christiane Marie Jördens