Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres legten die Umsätze von Nike um 6 % auf 8,2 Milliarden Dollar (7,9 Mrd. EUR) zu, der Gewinn stieg um 7 % auf 842 Millionen Dollar. Damit wurden die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen, wie es heißt.



Marken



Die Hauptmarke Nike verzeichnete einen Umsatzanstieg um sechs Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar, das Label Converse meldet ein Plus in Höhe von 5 % auf 416 Millionen Dollar. Gegenwind brachte der starke Dollar, der die Auslandseinnahmen währungsbereinigt verringerte: Ohne Währungseffekte wäre der Konzernumsatz von Nike um 8 % gestiegen.



Länder



Im Heimatmarkt USA konnte Nike nur 3 % Wachstum erreichen, im eigentlichen Heimatgebiet des Konkurrenten Adidas schaffte man allerdings ein Umsatzplus in Höhe von 7 %. In Japan und China gab es sogar Umsatzzuwächse von 16 bzw. 12 %.



Negativ entwickelte sich allerdings die Bruttomarge aufgrund von Währungseffekten und gestiegenen Kosten für die Produktion. Zudem ist man auch mit der Auftragslage nicht zufrieden: Die Bestellungen zogen währungsbereinigt um 2 % an – weniger als von den Analysten erwartet.

Andy Champion, Nike-Finanzchef, geht für die Heimatregion trotzdem von einem Wachstum in den kommenden Quartalen aus. Für das Gesamtjahr visiert Nike ein Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich an.

Von: Christiane Marie Jördens

Weitere Meldungen