Man wolle sich auf das Kerngeschäft konzentrieren und habe die »Halle 30« daher im Rahmen des Programms zur Neuausrichtung, »Fit4Growth«, an einen institutionellen Immobilien-Investor verkauft, so heißt es seitens Gerry Weber. Der Kaufpreis habe 49,1 Millionen EUR betragen, der Verkaufsvertrag wurde laut eigenen Angaben bereits am 28. Oktober 2016 unterzeichnet.



Halle 30



Das Showroom-Center befindet sich im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf und wurde 2011 fertiggestellt. Es umfasst 13.500 Quadratmeter Mietfläche und ist zur Gänze an diverse externe Modeunternehmen vermietet.



»Die Halle 30 wurde mit der Intention, den Modestandort Düsseldorf weiter zu stärken, als reine Renditeimmobilie gebaut. Auch wenn wir weiterhin von Düsseldorf und der Unternehmerstadt als Modestandort in Deutschland überzeugt sind, haben wir uns im Zuge der Neuausrichtung unserer Gerry Weber-Gruppe entschieden, das Objekt zu verkaufen und die Management-Kapazitäten auf unser Kerngeschäft als Modeunternehmen zu fokussieren«, so Ralf Weber, Vorstandsvorsitzender von Gerry Weber, zum Verkauf des Centers.



Der Verkaufserlös aus der Renditeimmobilie bringt Gerry Weber nun einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 20 Mio. EUR, was einen großen Teil des Ergebnisses für das per 31. Oktober 2016 abgelaufene Geschäftsjahr darstellen wird. Trotz eines enttäuschenden vierten Quartals 2015/16 (August bis Oktober 2016) bestätigt der Gerry Weber-Vorstand daher auch die Erwartung für das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von zwischen 10 und 20 Mio. EUR sowie den prognostizierten Umsatz in Höhe von zwischen EUR 890 und 920 Mio. EUR.

Von: Christiane Marie Jördens

Weitere Meldungen