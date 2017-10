Die Arbeitsplätze des neuen digitalen Think Tanks von Gerry Weber liegen im Pioneers Club in Bielefeld, wo zahlreiche namhafte Unternehmen vertreten sind, um unter Gleichgesinnten viel Potenzial für digitale Neuerungen und Ideen zu schaffen.



»Mit der Gründung eines digitalen Think Tanks schaffen wir die Voraussetzungen, um stetig mit den digitalen Entwicklungen mitzugehen. Hierbei wird der kreative Input der Digitalexperten mit den unternehmerischen Anforderungen bestmöglich gebündelt, um digitale Innovationen in den alltäglichen Geschäftsprozessen umzusetzen«, so Ralf Weber, Vorstandsvorsitzender der Gerry Weber International AG.



Am 2. November 2017 wird der 32-jährige Dario Lino Remmen die Leitung der E-Gerry Weber Digital GmbH übernehmen. Sein multidisziplinäres Team soll, gemeinsam mit ihm, der Gerry Weber Group dabei helfen, die essenziellen Businessprozesse digital abzubilden und neue Konzepte umzusetzen. Rennen hat bereits Erfahrung in der Umsetzung von digitalen Geschäftsprozessen, u.a. bei H&M und der Hanse Ventures BSJ GmbH und der ePages GmbH. Zuletzt war er selbständig für seine von ihm gegründete »AGCC – A Gentlemen’s Clothing Company« tätig.

Von: Christiane Marie Jördens