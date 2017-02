Laut soeben veröffentlichter Bilanz wurde ein Jahresüberschuss von 500.000 € erzielt, nach einem Nettogewinn von 52,2 Mio. € im Jahr davor. Grund für dieses schwache Ergebnis war die laufende Neuausrichtung, die einerseits eine Trennung von Altlasten, andererseits Investitionen in die Zukunft vorsieht. So wurden im Geschäftsjahr 2015/16 insgesamt 75 Geschäfte geschlossen, im laufenden Geschäftsjahr sollen weitere rund 30 Schließungen folgen. In der Zentrale in Halle/Westfalen wurden rund 200 Stellen abgebaut.

Hallhuber legt zu, Kernmarken verlieren

Das operative Ergebnis EBITDA war mit 77,3 Mio. € (nach 115,6 Mio. €) deutlich positiv, das bereinigte EBIT (unter Ausklammerung von Einmalerträgen und –aufwendungen) sank deutlich von 79,3 auf 23,1 Mio. €. Der Umsatz der Gruppe ging um 2,2 % auf 900,8 Mio. € zurück. Die Marken des Konzerns entwickeln sich dabei deutlich unterschiedlich: Während die sogenannten »Core-Marken« (Gerry Weber, Taifun, Samoon) 10,9 % ihres Umsatzes verloren, konnte die 2015 zugekaufte und stark expandierende Tochter Hallhuber gleich um 17,7 % zulegen. Besonders schmerzhaft: Selbst wenn man die Geschäftsschließungen ausnimmt, sanken die Umsätze in den Retail-Geschäften der Core-Marken auf vergleichbarer Fläche um 7,6 %. Auch der Wholesale-Umsatz brach abermals um 18,3 % ein. Ein Lichtblick: Das Online-Geschäft wuchs im gesamten Konzern (also inkl. Hallhuber) um 22 % auf 43,9 Mio. € (oder 4,9 % des Gesamtumsatzes). Veröffentlichte der Konzern bisher keine Umsatzzahlen zu einzelnen Märkten, wird heuer erstmals der Österreich-Umsatz mit 45,2 Mio. € für die Core-Marken beziffert. Wie sich dieser im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat, bleibt allerdings offen.

Das aktuelle Geschäftsjahr 2016/17



Im laufenden Geschäftsjahr geht es »vor allem darum, noch schneller und effizienter zu werden«, und die Kollektionen, insbesondere bei der Kernmarke Gerry Weber, »moderner und wertiger zu gestalten«, erklärt Vorstandschef Ralf Weber. Auch die Aktivitäten im Bereich Digitalisierung sollen nochmals ausgeweitet werden: Bei Hallhuber wurden bereits Dienstleistungen wie »Click & Collect« und »In-Store-Ordering« eingeführt, im Frühjahr wird nun der Online-Shop von Gerry Weber gerelauncht. »Langfristig streben wir eine vollständige Verzahnung aller Vertriebskanäle für ein übergreifend einheitliches Marken- und Einkaufserlebnis an«, so Weber. Auch im Wholesale sieht Gerry Weber eine Chance für die Zukunft. Deshalb wurden neue Partnerschaftsmodelle eingeführt und das Servicelevel für die Wholesale-Partner erhöht. Auch die Einführung der neuen Marke talkabout exklusiv für den Wholesale soll den Multilabel-Fachhandel stärken. Nach erfolgreichen Tests auf 30 Shop-in-Shop-Flächen soll talkabout bereits heuer auf bis zu 150 Shop-in-Shops ausgebaut werden.

Von: Manuel Friedl