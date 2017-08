Die IGEDO Company, Veranstalter der offiziell ersten Gallery Shoes, zieht ein zufriedenes Fazit: Das neue Messeformat sei von Ausstellern wie Besuchern gut aufgenommen worden, wie es heißt. Man habe »eine kraftvolle Basis für einen unverrückbaren Neuanfang« gelegt.

»Wir sind erleichtert über diese einheitliche Bestätigung aus der Branche«, so Ulrike Kähler, Project Director Gallery & Gallery Shoes, zum Feedback der Teilnehmer. Die Aussage der Schuhfachmesse in den restaurierten Industriehallen entspräche dem modernen Zeitgeist, was die Besucher zu schätzen wissen. Neben den modern gestalteten Ausstellerflächen sorgten einladende Catering-Zonen, gemütliche Lounge Areas und nicht zuletzt warme Temperaturen und Sonnenschein für regen Besucherandrang und zufriedene Gesichter.

»Targets fest vor Augen«

Trotz des positiven Feedbacks und der eigenen Zufriedenheit mit dem Ergebnis, habe man »die verbleibenden Targets für die Zukunft jedoch selbstverständlich weiterhin klar und fest vor Augen«, wie Kähler sagt. Die Aussteller wünschen sich für die Zukunft mehr internationales Fachpublikum, vor allem aus den skandinavischen Ländern. Und auch bei der Organisation wünscht sich der eine oder andere noch ein Finetuning. Alles in allem aber herrscht Zufriedenheit: Das neue Messekonzept und die Frequenz an den Ständen können sich sehen lassen, so die allgemeine Meinung.

Von: Christiane Marie Jördens