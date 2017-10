Das beantragte Insolvenzverfahren betrifft die Gardeur GmbH, die Gardeur Service GmbH, die Gardeur Beteiligungs GmbH sowie die CDS Club Du Sport Bekleidung GmbH. Die drei unternehmenseigenen Fabriken in Tunesien sind nicht von der Insolvenz betroffen, wie es heißt. Diesem Schritt seien »intensive Verhandlungen im Bankenkreis und mit potenziellen Investoren« vorausgegangen, so Gardeur in einer offiziellen Stellungnahme.

Der Geschäftsbetrieb der Gardeur-Gruppe soll während der Sanierungsphase weitergeführt werden. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Biner Bähr von der Düsseldorfer Kanzlei White & Case bestellt. Die noch ausständigen Löhne und Gehälter sollen bis einschließlich November 2017 über das Insolvenzgeld gedeckt sein.

»Gardeur hat eine Zukunft! Die Insolvenz wird helfen, das bestehende Cash-Problem zu überwinden und den Standort Mönchengladbach zu erhalten«, ist sich Gerhard Kränzle, CEO der Gardeur Group, sicher..

Von: Christiane Marie Jördens