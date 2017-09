Wie berichtet, schlitterte die Mutter der auch in Österreich bekannten nautischen Lifestyle-Marke Gaastra kürzlich in Schwierigkeiten. Anfang September 2017 stellte die Doniger Fashion Group B.V. für zehn ihrer Gesellschaften einen Insolvenzantrag. Nun hat Rens van de Schoor mit einem neu gegründeten Fonds »Du Soutien Beheer« die Gruppe übernommen. Der Geschäftsbetrieb der Marken McGregor, Gaastra und Adam Brandstores ist damit gesichert. Van de Schoor wird als CEO gemeinsam mit Martijn Rozenboom als Chief Restructering Officer die Neustrukturierung des Unternehmens umsetzen. Der Ex-Banker van der Schoor hat bereits andere, in wirtschaftliche Turbulenzen geratene Brands wie »Miss Etam« oder auch »Promiss« saniert.

Von: Rainer Seebacher