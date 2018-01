Derzeit ist die Fussl Modestraße (Sitz im österreichischen Ort im Innkreis) bereits mit acht Filialen in Bayern vertreten. Von Ingolstadt bis nach Kreuzwertheim in Unterfanken im Norden und bis nach Isny im Allgäu im Westen verläuft die bayerische Fussl Modestraße bisher. Nun sollen sieben weitere hinzukommen. Der heimische Markt war 2016 bereits gesättigt, so die Eigentümerfamilie der Fussl Modestraße, weshalb man sich für die Expansion im benachbarten Bayern entschied:

»Die Bayern ticken ähnlich wie wir. Haben auch in der Mode einen vergleichbaren Geschmack, reden praktisch die gleiche Sprache! Also war die Erweiterung über die Grenze logisch!«

Für die Marktkommunikation und den Markenaufbau hat sich die Familie Mayr die BRmedia entschieden. Der Medienpartner soll eine Kampagne für die Fussl Modestraße entwickeln, die ein völlig neues Werbewirkungs-Tool der ARD-Werbung beinhaltet.

Das Unternehmen Fussl Modestraße

1.200 Mitarbeiter zählt die Fussl Modestraße derzeit. Zuletzt erwirtschaftete man einen Umsatz in Höhe von 141 Mio. Euro. Insgesamt betreibt die Firma 160 Filialen, wovon derzeit 146 unter dem Namen Fussl firmieren. Daneben werden als Franchise-Nehmer auch 7 Esprit Stores betrieben. Das Produktportfolio der Läden besteht zu etwa 80 % aus Eigenmarken, darunter auch eine eigene Kollektion aus Bio-Baumwolle mit transparentem Beschaffungsprozess. Produziert wird im EU-Raum, in der Türkei und in Asien.

