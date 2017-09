Mit 7. September 2017 startet die groß angelegte Expansionswelle der heimischen Fussl Modestraße in Bayern und Österreich. An diesem Tag werden parallel zwei neue Filialen in Tulln (NÖ) und Vöcklabruck (OÖ) sowie vier neue Standorte in Bayern (Regensburg, Heßdorf, Ingolstadt und Schwandorf) ans Ladennetz angeschlossen. Eine Woche später soll eine weitere bayrische Filiale in Kreuzwertheim eröffnet werden und im Oktober und November kommen drei weitere Standorte in Tumeltsham, Kelheim und Imst dazu. Zunächst will man sich bei der Expansion auf Bayern konzentrieren, wie es von Seiten Fussl Modestraße heißt:

»In Österreich sind wir mit über 150 Filialen beinahe flächendeckend vertreten. Deshalb haben wir vor einem Jahr den Schritt ins benachbarte Bayern gewagt. Wir führen dort zwei sehr erfolgreiche Standorte in Pfarrkirchen und Neutraubling. Unser Konzept wird von den bayrischen Kunden sehr gut angenommen«, so Ernst Mayr, der das Unternehmen gemeinsam mit Bruder Karl leitet.

Frühjahr 2018

Im kommenden Frühjahr 2018 sollen weitere zehn Fussl-Standorte eröffnet werden, neun davon in Bayern. Um sämtliche neue Standorte beliefern zu können, wird aktuell auch im Logistikzentrum am Zentralsitz der Fussl Modestraße, in Ort im Innkreis, aufgerüstet. Von Ort aus werden alle Fussl Modestraße-Filialen mit dem unternehmenseigenen Fuhrpark beliefert. Ebenso am dortigen Standort sitzen Wareneinkauf, Verwaltung und Marketing. Für Innenausbau und Ausstattung sämtlicher Filialen zeichnet der eigene Ladenbau der Fussl Modestraße verantwortlich.

Von: Christiane Marie Jördens