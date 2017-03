Das EBITDA der Marke Furla wuchs nach eigenen Angaben sogar fast doppelt so stark wie noch im Vorjahr – um 48 Prozent. Wie das Unternehmen selbst angibt, sei die Aufmerksamkeit seitens der Endkunden gegenüber der Marke und den Kollektionen stark gestiegen. Man habe beträchtliche Investitionen in Marketingmaßnahmen getätigt: Nicht zuletzt Kooperationen mit international bekannten Influencern und der mittlerweile legendären »Mini Metropolis Bag« sorgten für die nötige Aufmerksamkeit.



Die Märkte



Führender Markt ist nach Angaben von Furla noch immer Japan: Dort konnte man 2016 die Umsätze um 31,7 % auf 24 % des Gesamtumsatzes erhöhen. In Italien verzeichnete man ein Umsatzplus von 18 % (20 % des Gesamtumsatzes). Die Region EMEA (ausgenommen Italien) wuchs um 23,5 % und erwirtschaftete damit 29 % des Gesamtumsatzes.



Expansion



Die guten Umsatzzahlen führten bei Furla auch zu Expansionsmotivation: Man erhöhte die Zahl der Stores von 415 (2015) auf 444 (2016). Außerdem wurden 2016 Boutiquen in luxuriösen Einkaufsstraßen eröffnet, etwa auf der Rue Saint-Honoré in Paris, im Moskauer Einkaufszentrum Europeisky oder auf der Brompton Road in London. Auch 2017 will man weiter expandieren: Neue Geschäfte sollen u.a. in Europa (Niederlande, Großbritannien und Deutschland), in Asien (China) und in Australien ans Ladennetz angeschlossen werden.

Von: Christiane Marie Jördens