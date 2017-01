2016 konnte Getzner den eigenen Umsatz um beeindruckende 42 % auf 285 Mio. € steigern. Mit verantwortlich dafür ist der Zukauf von gleich fünf Unternehmen. Besonders hohes Potenzial sieht Getzner im Bereich der technischen Textilien.

Fünf Übernahmen

Das zeigen auch die Übernahmen der Herbert Kneitz GmbH, der SR Webatex GmbH und der Blaha Textilveredelung Bayreuth GmbH. »Jedes dieser Unternehmen ist als Spezialist im jeweiligen Bereich bekannt«, heißt es dazu vonseiten des Konzerns mit Hauptsitz in Bludenz, der sich durch diese Übernahmen weitere Kompetenzen u. a. in den Bereichen Sitzbezüge, Sonnenschutz und Flammschutz gesichert hat. Zugekauft wurden außerdem die schweizerische Fouta GmbH, ein Anbieter feingewobener Bade- und Duschtücher, sowie die Stickerei Albert Bösch in Lustenau. Bösch war zuletzt nicht mehr als Stickerei sondern als Handelsbetrieb für Stickerei-Produkte tätig. Nach einem Umbau soll das 5.000 Quadratmeter große Firmengelände von Bösch als Showroom und Servicecenter für die Getzner Textil Handel GmbH, insbesondere für deren afrikanische Kunden für den Bereich Bekleidungsdamaste, dienen. Ergänzt wird das Sortiment um die bisherige Produktpalette von Bösch.

Investiert wurde zuletzt auch an den bestehenden Unternehmensstandorten: In Bludenz wurden in den Jahren 2014 bis 2016 insgesamt 92 Mio. € in die Erweiterung der Produktionskapazitäten sowie in neue Verwaltungsgebäude gesteckt. Und am Produktionsstandort Gera (D) wurde im September eine neue Produktionsstätte eröffnet, die man sich knapp 50 Mio. € kosten ließ. Für das neue Jahr rechnet Getzner mit einem Umsatzwachstum um 20 %.

Von: Manuel Friedl

Weitere Meldungen