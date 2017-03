Während vor allem Mode- und Elektrohandel wegen der Online-Konkurrenz ihr Filialnetz ausdünnen und ihre Standorte verkleinern, steigt der Flächenanteil von Gastronomie- und Unterhaltungsangeboten, so EHL Immobilien aktuell im am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht.



»Aktuell ist in Einkaufszentren ein Gastro- und Entertainmentanteil von 10 bis 15 % Flächen üblich«, so EHL-Einzelhandelsexperte Jörg Blitzer. Dieser Wert werde mittelfristig allerdings auf 40 Prozent steigen, davon geht man derzeit aus. »Der klassische Besuch im Geschäftslokal ist keine Notwendigkeit mehr für die Konsumenten, sondern nur eine von vielen Möglichkeiten des Einkaufs.«



Emotionalisierung des Einkaufs



Derzeit setzen Einkaufszentren deshalb stark auf Revitalisierung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität anstatt auf Flächenerweiterungen. Die Immo-Experten nehmen die Einzelhändler in die Pflicht. Sie müssen wesentlich zur Emotionalisierung des Einkaufs beitragen. Aus diesem Grund sind in der Bundeshauptstadt Wien große Projekte in den beiden wichtigsten Einkaufsstraßen geplant: Apple wird aller Voraussicht nach im Spätsommer einen Flagship Store in der Kärntner Straße eröffnen, Sportartikler Nike plant für Oktober 2017 die Eröffnung eines 1.700 Quadratmeter großen Stores im ehemaligen Slama-Haus auf der Mariahilfer Straße, welches seit Anfang 2014 leer steht.

Von: Christiane Marie Jördens