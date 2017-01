Erstmals seit 2009 ist der Markt für Luxusgüter für den persönlichen Gebrauch weltweit nicht mehr gewachsen. Laut einer Studie der auf die Luxusbranche spezialisierten Unternehmensberatung Bain & Company stagnierte der globale Umsatz mit Lederwaren, Mode, Schmuck, Uhren, Parfüm und Kosmetik bei 249 Mrd. €. Lediglich bei Luxusautos gab es ein kräftiges Umsatzplus von 8 %. Auch Luxuserlebnisse wie Kreuzfahrten oder hochwertige Restaurants sowie teure Lebensmittel und Spirituosen boomen weiter. In Europa nahm der Luxusgüter-Umsatz währungsbereinigt um 1 % zu.

Politische Unsicherheiten und US-Dollar bremsen

Als Grund für die Stagnation sieht Claudia d'Arpizio, Leiterin der Luxussparte bei Bain & Co., die politische Unsicherheit wegen der Terrorgefahr in Europa und der US-Präsidentschaftswahl. Zudem bremste der starke US-Dollar die Nachfrage. Auch innerhalb der Vertriebskanäle kommt es zu einer Verschiebung: Der Online-Vertrieb legt weiter zu und steht bereits für einen Umsatzanteil von 7 %. Das Off-Price-Segment (etwa Outlets) wird für die Luxusbranche ebenfalls immer wichtiger: Heute stehen preisreduzierte Produkte bereits für 37 % des Markts für persönliche Luxusgüter.

Keine Aussicht auf Aufschwung

Der »normale« stationäre Handel entwickelt sich hingegen rückläufig. Trotzdem hat die Luxusbranche die Zahl der Monobrand Stores 2016 weltweit um netto 400 erhöht. Die Berater gehen deshalb davon aus, dass es in naher Zukunft zu einer Schließungswelle kommen wird. Denn ein Aufschwung ist in naher Zukunft nicht in Sicht: Das obere Ende des Markts dürfte in naher Zukunft keine enorme Anzahl von neuen Kunden dazu bekommen. Auch die Nachfrage aus China hat sich in den letzten Jahren spürbar abgeschwächt.

