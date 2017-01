Von 17. bis 20. Jänner 2017 präsentieren u.a. folgende Designer bzw. Labels ihre Herbst-/Winterkollektionen 2017/18 im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin: Anne Sofie Madsen, Atelier About, Brachmann, Danny Reinke, Haus of Yoshi x Bom.B, Lena Hoschek, Marcel Ostertag, Philomena Zanetti, Riani und Sportalm. Die Runway Shows der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin werden auch im Livestream auf der Veranstaltungs-Website zu sehen sein.

Außerdem finden rund um die Fashion Week Berlin auch wieder zahlreiche Side Events mit Modefokus statt, wie die Panorama, die Premium, die Ethical Fashion Show Berlin, der Berliner Mode Salon oder der Vogue Salon.

Das »Grüne Duo«: Greenshowroom und Ethical Fashion Show Berlin

Zur Fashion Week gehört auch im Jänner 2017 wieder das Messe-Duo Greenshowroom und Ethical Fashion Show Berlin. Zusätzlich zu den Modeschauen sind auch Podiumsdiskussionen, Presserundgänge und Networking-Möglichkeiten Teil des Programms des Messe-Duos, das diesmal im Energieforum an der Spree stattfindet.

Diesmal steht alles im Zeichen des Schwerpunktthemas »ActiveSlow«: Progressives Design und Performance treffen auf Ressourceneffizienz und Kreislauffähigkeit. Im Zuge eines Showcases zeigen Manufactum und die internationale Kunsthochschule für Mode, Esmod in Berlin, prototypische Funktionsbekleidung.

Der Programmpunkt »PrePeek« soll für Aussteller einen Kommunikationsweg zum Endkunden ermöglichen. Blogger und Influencer suchen Kollektionsteile von ausstellenden Labels aus, setzen diese bei Fotoshootings in Szene und berichten darüber.

Online gibt es das Rahmenprogramm zum Greenshowroom und zur Ethical Fashion Show Berlin zum Anschauen.

Deutsche Mode im Berliner Modesalon

Vom 16. bis 19. Jänner 2017 präsentiert der Berliner Modesalon in mittlerweile fünfter Saison ausgesuchte deutsche Modedesigner. Bespielt werden in diesem Jahr durchwegs historische Locations, u.a. das Kronprinzenpalais und das Humboldt-Forum im Berliner Schloss. Das in Berlin beheimatete Modelabel Antonia Goy präsentiert im Kronprinzenpalais, wo auch das Label Julia Seemann vorgestellt wird. Odeeh und Malaikaraiss lassen ihre Shows im Humboldt-Forum über die Bühne gehen. William Fan präsentiert im ESMT Berlin, die österreichisch-stämmige Marina Hoermanseder zeigt ihre Kollektion im Kaiserlichen Telegraphenamt.

DBMS Gruppenausstellung

Höhepunkt des Berliner Mode Salons stellt die kuratierte Gruppenausstellung am Mittwoch, den 18. Jänner 2017 dar: Hier werden mehr als vierzig deutsche Designtalente vorgestellt, u.a. Allude, Dawid Tomaszewski, Dorothee Schumacher, Lala Berlin, Mykita, Odeeh, Saskia Diez, Talbot Runhof und Tim Labenda.

Vogue Salon

Parallel zur DBMS Gruppenausstellung findet im Bankettsaal des Kronprinzenpalais der Vogue Salon statt: 2011 wurde diese Nachwuchsförderungsinitiative der deutschen Vogue von der Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp (Co-Iniatorin des Berliner Mode Salons) initiiert. Die kuratierten deutschen Designtalente präsentieren Kreationen aus ihren Herbst-/Winterkollektionen 2017/18. Nach vier Saisons haben die gezeigten Labels die Möglichkeit, je nach Interesse und Kapazität, an der DBMS Gruppenausstellung teilzunehmen.

Von: Christiane Marie Jördens

