In Kombination mit dem Dessous & Bademoden Salon präsentiert die Fashion Premiere, Österreichs größte Modefachmesse, Anfang Februar Einblicke in die Wintersaison 2018/19. Rund 100 Aussteller und 130 Brandboxx-Fixmieter werden erwartet.

Modische Zeitreise



Bei der kommenden Ausgabe der Fashion Premiere dreht sich alles um »Hightech meets Nature«: Neue, moderne Elemente werden natürlichen, nostalgischen und traditionellen Komponenten vermischt, um eine modische Zeitreise zu begehen.



50s und Spitze



Auch in Sachen Dessous lassen sich für die Wintersaison 2018/19 schon Trends erkennen: Spitzen-Bralettes, aufregende Rückenlösungen und Highwaist Pants im Stil der 50er-Jahre bestimmen die Kollektionen der neuen Saison. Bei der Night -und Homewear dreht sich alles um Negligés und Kimonos, die aus sanftem Modal gefertigt werden. Auch Sweat Pants und Onesies zählen zu den Must-haves 2018/19.



Die Aussteller



Unter den rund 300 ausstellenden Marken der Fashion Premiere befinden sich auch im Februar 2018 wieder namhafte Marken wie der deutsche Wäschehersteller Mey sowie Newcomer wie das österreichische Label Philomena Christ oder Sorgenfri Sylt aus Norddeutschland und Swept aus Dänemark.



Fashion Night



In Kooperation mit der Modeschule Hallein heißt es am Abend des zweiten Messetages (am 5. Februar 2018, ab 18 Uhr) wieder »High Fashion«: Halleiner Jungdesigner präsentieren im Rahmen der Fashion Night-Modeschau erstmals ihre futuristischen Designs, gemeinsam mit zahlreichen internationalen Modemarken.

Die Direktorin der Modeschule Hallein, Michaela Joeris, freut sich über das Projekt: »Es ist für uns eine einmalige Chance, mit DER Adresse des heimischen Modehandels zu kooperieren und die Talente und Fähigkeiten unserer Jungdesigner/innen diesem hochkarätigen Fachpublikum im Rahmen der Fashion Night präsentieren zu können.«

Was? Fashion Premiere in der Brandboxx Salzburg

Wann? 4. bis 6. Februar 2018

Wo? Brandboxx Salzburg

Weitere Termine in der Brandboxx Salzburg:

HOT 1 und Tracht & Country Premiere: 23. bis 24. Januar 2018

Von: Christiane Marie Jördens