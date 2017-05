Laut den Marktbeobachtern der Schweizer Organisation The Fiber Year hat die globale Textilindustrie im Vorjahr 101,4 Mio. Tonnen Fasern verarbeitet, um 1,4 % mehr als im Jahr davor. Dabei blieb der Verbrauch an Naturfasern stabil, während jener von Kunstfasern um 2 % anstieg. The Fiber Year spricht von einer »enormen Volatilität« am Markt und »harten Zeiten für die globale Wirtschaft«. Das Wachstum habe sich 2016 das vierte Jahr in Folge abgeschwächt – ein bisher nahezu unbekannter Vorgang in der Geschichte der Textilindustrie. Ausnahme: In der Periode 1986 bis 1990 habe es sogar fünf Jahre in Folge mit rückläufigen Wachstumsraten im Segment Fasern gegeben.

Hintergrund

Nach Ländern zeichnet China mit 48 Mio. Tonnen (+ 2,6 %) für nahezu die Hälfte der weltweiten Faserproduktion verantwortlich. Auf Platz zwei folgt Indien (6 Mio. Tonnen; + 4,7 %) vor den USA (3 Mio. Tonnen; + 0,6 %). Langfristig zeigt sich ein Siegeszug der Kunstfasern: Lag die weltweite Produktion an synthetischen und zellulosischen Fasern 1980 noch bei 14 Mio. Tonnen, wurden im letzten Jahr 71 Mio. Tonnen hergestellt. Ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,6 %.

Von: Manuel Friedl