Gegen insgesamt 80 Mitbewerber aus 27 Ländern konnten sich die Gewinner der EuroShop Retail Design Awards 2017 – Primark in Madrid, Rose Biketown in Bocholt und Saks Fifth Avenue aus dem kanadischen Toronto – kürzlich durchsetzen.



Primark Store in Madrid



Bei Primark in Madrid wurde seitens der internationalen Jury der EuroShop Retail Design Awards vor allem der digitale Charakter des Shopkonzeptes gelobt: Der Store, in der größten Einkaufsstraße Madrids gelegen, erstreckt sich über fünf Stockwerke und zählt eine Verkaufsfläche von 12.356 Quadratmetern. Das Atrium des historischen Gebäudes ist von elf transparenten zusammenhängenden LED-Bildschirmen umrahmt, die dem Kunden ein einzigartiges 3D-Erlebnis bieten sollen. Ästhetische Aufmerksamkeit bekommt das Store-Konzept zudem durch außergewöhnliche Typografien, Illustrationen, Skulpturen und eine Farbgestaltung, die je nach Abteilung, unterschiedlich ist.



Rose Biketown in Bocholt



Omnichannel lautet das Erfolgskonzept des Fachhändlers für Fahrräder und Radzubehör aus dem deutschen Bocholt: Ein interaktives Konfigurationstool gibt den Kunden die Möglichkeit, mittels Tablets oder am interaktiven Tisch mit einem Verkaufsberater das Traumfahrrad zu gestalten. Zudem gibt es im Store verschiedene Test-Stationen, etwa für Navigationssysteme oder Fahrradleuchten. In Sachen Store Design kann der 6.000 Quadratmeter große Shop mit Materialien wie Holz und Beton sowie Landschaftsbildern und einer angedeuteten Straße punkten. Auf Podesten inmitten des Geschäfts werden die Fahrräder in Szene gesetzt.



Saks Fifth Avenue in Toronto



Im ersten Flagship Store der Luxus-Warenhauskette Saks Fifth Avenue setzt man auf eine Kombination aus exklusiven Kunstobjekten mit natürlichen Materialien: Warme und kalte sowie matte und polierte Materialien wechseln sich ab und sollen jeder Abteilung ein individuelles Erscheinungsbild verleihen. So erinnern Bäume aus Metall und gewellte Glasscherben in Form von Eiszapfen etwa an die kanadischen Wälder.

