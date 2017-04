Im Vorjahr lag der Gesamterlös von Hemden- und Blusenspezialist Eterna noch bei 97,6 Millionen EUR. Im Inland konnte das Passauer Unternehmen um 5 % wachsen, außerdem konnte man weitere Marktanteile dazugewinnen, wie es heißt. Und auch im Ausland konnte der Umsatz trotz BREXIT und Russlandkrise um 2,4 % gesteigert werden. Positiv wirkten sich laut dem Unternehmen vor allem die eigenkontrollierten Flächen aus, mit denen man 2016 ein flächenbereinigtes Wachstum erreichte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hielt sich 2016 mit 11,2 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres (2015: 11,1 Millionen EUR).



Konzernergebnis und Nettoverschuldung



Das Konzernergebnis lag 2016 bei -4,5 Mio. EUR (2015: -5,5 Mio. EUR) und wurde durch die planmäßige, aber nicht liquiditätswirksame Abschreibung auf den Firmenwert in Höhe von 6,4 Mio. EUR geprägt, welcher 2006 im Rahmen einer fremdfinanzierten Übernahme (einem so genannten Leveraged-Buyout) angesetzt wurde. Bereinigt um die Firmenwertabschreibung konnte Eterna ein deutlich positives, verbessertes Konzernergebnis verzeichnen: 1,9 Mio. EUR (2015: 0,9 Mio. EUR). Seine Nettoverschuldung konnte Eterna mit Dezember 2016 um 2,3 Mio. EUR (-4,4 %) reduzieren, was gleichsam bedeutet, dass sich diese von Jänner 2013 bis Dezember 2016 um 9,5 Mill. EUR (-16,4 %) verringert hat.



»Mit dem Rekordumsatz deutlich über Marktentwicklung haben sich unsere Erwartungen an das Jahr 2016 vollends erfüllt. Dies zeigt, dass die neugestalteten Produktions- und Vertriebsprozesse, die Modernisierung der Kollektion und der Markenrelaunch Früchte tragen und wir gut positioniert sind, um dem Wandel im Modemarkt erfolgreich zu begegnen«, so Henning Gerbaulet, Gesellschafter der Eterna Mode Holding GmbH, zufrieden.



Für das gesamte Jahr 2017 geht Eterna von einem Umsatz- und Ergebnisplus im unteren einstelligen Bereich aus.

Von: Christiane Marie Jördens