Pure Materialien wie Sisal und Beton, verschiedene Holzarten und warme Lichtquellen: Dies sind die Zutaten des neuen Esprit Store Designs im Villacher Atrio, welches kürzlich den Kunden präsentiert wurde. Die natürlichen Stilelemente und das helle und freundliche Farbkonzept sollen einladend und gemütlich wirken, den Kunden zum Verweilen verführen und gleichzeitig an die kalifornischen Wurzeln des Labels erinnern. Im Woman Store der Marke finden sich die Esprit-Linien Casual und Edc sowie ein eigens eingerichteter Accessoires-Bereich. Vor allem auf geschulte Mitarbeiter mit technischem Know-how hat man für die Wiedereröffnung Wert gelegt, wie Stefan Kohlbauer, Esprit Österreich, betont:



»Gemeinsam mit unseren Produkten stehen unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt und wir freuen uns über ein ganz besonders motiviertes und kundenorientiertes Team in unserem Villacher Store, wo die Mitarbeiter neben aktiver Modeberatung auch die modernsten Omnichannel-Optionen bieten können und somit dem Kunden eine ausgezeichnete Vernetzung und Flexibilität zwischen Store und E-Shop bieten.«



Zur Eröffnung der Villacher Esprit-Filiale ließ man sich einiges einfallen: Cheerleader boten Action-reiche Performances und so genannte »living dolls« zogen den einen oder anderen neugierigen Blick auf sich. Ein DJ, ein Make-Up Artist, eine Bar und ein Photobooth rundeten das Entertainment-Programm der viertägigen Esprit-Eröffnungsfeier ab.

Von: Christiane Marie Jördens