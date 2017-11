Am 9. November 2017 eröffnet Vibram seinen vierten Academy Flagship Store. Es ist der erste im deutschsprachigen Raum. Neben Athen, London und Paris ist auch der Store im Herzen Wiens, am Fleischmarkt, vom Konzept des Vibram Sole Factors inspiriert, mit dem Ziel der direkten Kundenansprache. Funktionalität und Performance stehen dabei an oberster Stelle. Vor Ort erhalten Kunden die Möglichkeit, sich zu informieren und ihre Schuhe individuell mit der passenden Vibram Sohle ausstatten zu lassen. Der Academy Flagship Store in Wien ist im deutschsprachigen Raum der erste seiner Art. Neben den Vibram Five Fingers-Modellen, Furoshiki The Wrapping Sole und dem neuen Vibram Hundespielzeug ist auch die limitierte Sonderedition, die aus der Kooperation mit dem österreichischen Designer Arthur Arbesser entstanden ist, erhältlich.

Vibram Truck

Die Academy Flagship Stores basieren auf dem Vibram Truck, eine »on the road«-Version, welcher erstmals 2015 startete. Die »Vibram Labor-Werkstatt auf Rädern« ist in ganz Italien und Europa unterwegs. Bei Sportevents und Messen werden Stops eingelegt, um Interessierte über verschiedene Schuhsolen und Technologien von Vibram zu informieren.

Über Vibram

Als Weltmarktführer im Bereich High Performance-Gummisohlen, mit Anwendung in den Kategorien Outdoor, Freizeit, Arbeitsschutz, Mode und Orthopädie, steht Vibram seit 80 Jahren für Qualität, Performance, Sicherheit und Innovation in der Schuhindustrie. Seinen Hauptsitz hat Vibram in Albizzate (Varese) in Italien. In 120 Ländern ist Vibram mittlerweile vertreten und produziert jährlich mehr als 40 Millionen Sohlen.

Von: Vanessa Gloria Stickler