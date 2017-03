Der eben erst eröffnete Hanro Store befindet sich direkt im Ortszentrum bei der ATP Swiss Open Tennis-Arena, in nächster Nähe von exklusiven Markenshops, wie etwa von Brunello Cucinelli, Louis Vuitton und Hermès. Die neue Boutique umfasst insgesamt 80 Quadratmeter Verkaufsfläche und bietet Lingerie, Nachtwäsche und Loungewear für Damen und Herren aus den Trend- und Basic-Kollektionen.



Gstaad ist neben New York, London, Amsterdam, Rom, München, Wien, Graz und Peking der damit weltweit der neunte Monobrand Store-Standort. Als Marke mit Schweizer Wurzeln, stellt die Eröffnung in Gstaad ein besonderes Ereignis dar, wie HANRO-Geschäftsführer Stephan Hohmann betont:



»Seit der Gründung 1884 in Liestal bis heute gehört die Schweiz zu den wichtigsten Märkten unserer Marke – deshalb freut es uns umso mehr, dass wir mit der neuen Boutique in Gstaad endlich unseren ersten eigenen Monobrand-Store in der Schweiz eröffnen konnten.«

Von: Christiane Marie Jördens