Neue Technologien und Innovationen bedeuten für den Handel gleichzeitig neue Herausforderungen, weshalb sich die erste Cash E-Commerce Conference ganz dem Thema »E-Commerce – Next Level« verschrieben hat:



Anhand von Best-Practice-Beispielen soll dem interessierten Publikum vermittelt werden, wie sich Händler, Markenartikelhersteller und Dienstleister mit ihren eigenen Business-Modellen für die neuen Bedingungen am Markt strategisch nachhaltig wappnen. Dabei spielt das Stichwort »Cross-Channel« eine wichtige Rolle: Untersucht wird nicht nur, wie der stationäre Handel von der Digitalisierung profitieren kann, sondern auch, wie sich der POS wandeln muss, um den Online-Handel eines stationären Händlers zu unterstützen.



Seminartag am 16. Mai 2017



Der Seminartag richtet sich an Einsteiger und Entscheider, die ihre operativen Fähigkeiten und ihr Know-how auffrischen möchten. Die nötigen Expertisen hierzu liefern u.a. Stephan Grad (Gründer und GF von A-Commerce) und Markus Parzer (Industry Manager Retail Google Austria).



Konferenztag am 17. Mai



Der Konferenztag am zweiten Tag der Cash E-Commerce Conference soll den Teilnehmern einen Überblick zum Status Quo im kanalübergreifenden Handel bieten. Branchenexperten präsentieren im Zuge dessen Best-Pratice-Fälle, wo Händler ihre Online- und Offline-Kanäle erfolgreich verknüpft haben. Die Keynote am Konferenztag hält Martin Zieger, CEO der Huber Holding. Danach sprechen u.a. auch Harald Melwisch, General Manager Austria & Chief Digital Officer DACH Unilever sowie Rainer Will, GF des Handelsverbands und Silvio Kirchmair (CEO Umdasch Shopfitting Group).

Eine Liste der hochkarätigen Gastredner sowie weitere Informationen zum Programm finden Sie hier.



Im Ticketshop können Sie sich schon jetzt Ihre Tickets zum Early-Bird-Tarif sichern: Ein Ticket für den Seminartag kostet 400 Euro, für den Konferenztag 550 Euro. Für einen 2-Tages-Pass zahlt der frühe Bucher 850 Euro.



Was? Cash E-Commerce Conference



Wann? 16. Und 17. Mai 2017



Wo? Austria Trend Hotel Park Royal Palace Vienna, Wien

Von: Christiane Marie Jördens